Путин назвал Красноярск одним из грязнейших городов по выбросам

Теперь города, в которых фиксируются наибольшие объёмы выбросов в воздух, находятся под особым вниманием федеральных властей. Президент отметил, что с 2019 года в России начнут вводить новую систему экологического регулирования. По новым нормам сразу начнут работать 300 предприятий из утвержденного списка. Всем объектам промышленности придётся серьёзно отчитываться за загрязнения.