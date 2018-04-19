Путин назвал Красноярск одним из грязнейших городов по выбросам 

На заседании правительства Владимир Путин назвал 12 самых грязных город в России. В антирейтинг попал и Красноярск.
Теперь города, в которых фиксируются наибольшие объёмы выбросов в воздух, находятся под особым вниманием федеральных властей. Президент отметил, что с 2019 года в России начнут вводить новую систему экологического регулирования. По новым нормам сразу начнут работать 300 предприятий из утвержденного списка. Всем объектам промышленности придётся серьёзно отчитываться за загрязнения.
Напомним, во время своего визита в феврале 2018 года Путин отметил проблему «черного неба» в Красноярске. Тогда он поручил премьеру Дмитрию Медведеву утвердить план по улучшению экологии в краевой столице до 15 июня. Кроме того, президент призвал бороться с грязной водой и черным снегом.