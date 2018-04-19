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Власти Симферополя взяли полигон в Каменке под усиленную охрану
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Власти Симферополя взяли полигон в Каменке под усиленную охрану 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. Руководство Симферополя берет полигон в Каменке под усиленный контроль, чтобы воспрепятствовать несанкционированному сбросу мусора на уже закрытой свалке. Об этом сообщается на сайте администрации города. На территории полигона ТКО было проведено выездное совещание, на котором обсудили, как именно ограничить въезд транспортных средств на территории свалки.
На данный момент въезд на территорию полигона разрешен только спецтранспорту, который привозит мусор для уплотнения, перегрузки и дальнейшего транспортирования на свалку в Тургенево.
Чтобы воспрепятствовать незаконному ввозу мусора в Каменку, было принято решение перекрыть все имеющиеся к полигону подъезды, будут установлены видеокамеры.
"Нами усилена работа по недопущению сброса отходов на территорию Каменского полигона ТКО. Сегодня территория полигона была обследована с помощью квадрокоптера. Еженедельно будем изучать карту полигона и подъездных путей, сравнивать с предыдущими данными. Таким образом, по итогам оценим эффективность примененных мер", — заявил заместитель главы администрации Симферополя Валерий Гуменюк.
По его словам, сейчас на полигон завозится грунт для дальнейшей рекультивации.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 31 декабря 2016 года полигон в Каменке был закрыт для сброса мусора, все отходы сейчас вывозятся на свалку в село Тургенево.
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