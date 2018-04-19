Москва. Фитнес-субботники по уборке мусора могут появиться в России. Как пишет РТ, с инициативой выступили эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка».
Во время таких экологических акций россиянам предложат попробовать свои силы в плоггинге — уборке мусора, совмещенной с интервальными тренировками.
«Мы планируем начать внедрение среди граждан такого современного вида уборки мусора, как плоггинг. Я думаю, это заинтересует прежде всего представителей молодёжи», — рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.
Отмечается, что плоггинг зародился в Швеции, где впоследствии и завоевал огромную популярность. Внешне он похож на пробежки, во время которых люди подбирают мусор. Таким образом этот процесс улучшает экологию, а также способствует сжиганию жира в организме.
В России же члены ОНФ предлагают плоггинг включить в так называемые фитнес-субботники. При этом провести их хотят в начале июня в рамках дней защиты от экологической опасности.