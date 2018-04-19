Фитнес-субботники по уборке мусора могут появиться в России

Москва . Фитнес-субботники по уборке мусора могут появиться в России . Как пишет РТ , с инициативой выступили эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка».

Во время таких экологических акций россиянам предложат попробовать свои силы в плоггинге — уборке мусора, совмещенной с интервальными тренировками.

«Мы планируем начать внедрение среди граждан такого современного вида уборки мусора, как плоггинг. Я думаю, это заинтересует прежде всего представителей молодёжи», — рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов

Отмечается, что плоггинг зародился в Швеции , где впоследствии и завоевал огромную популярность. Внешне он похож на пробежки, во время которых люди подбирают мусор. Таким образом этот процесс улучшает экологию, а также способствует сжиганию жира в организме.

В России же члены ОНФ предлагают плоггинг включить в так называемые фитнес-субботники. При этом провести их хотят в начале июня в рамках дней защиты от экологической опасности.