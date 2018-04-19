Нижегородский завод по переработке резины заставили устранить нарушения природоохранного законодательства

Нижегородскому заводу по переработке резинотехнических изделий выдана лицензия Росприроднадзора на ведение работ по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности.

Как сообщает пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО, с предприятием в течение года была проведена большая работа. Завод полностью устранил все нарушения природоохранного законодательства.

Получение обязательной лицензии позволит заводу вести деятельность законно и без ущерба для экологии.

Как отметил начальник департамента Росприроднадзора по ПФО Олег Кручинин , получение лицензии предприятием по переработке резинотехнических изделий — значимое событие. Росприроднадзор готов оказывать предприятиям, занимающимся глубокой переработкой отходов всестороннюю поддержку, в том числе в части устранения возможных нарушений, — подчеркнул Кручинин.

ООО «Нижегородский завод по переработке РТИ », расположенное в Богородском районе, занимается сбором и обработкой автомобильных шин и покрышек, которые затем перерабатываются в резиновую крошку. Из нее производят покрытия, в том числе, для спортивных и детских площадок.

Напомним, Заволжский литейный завод заплатит 3,7 миллиона рублей за вред окружающей среде.