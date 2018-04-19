Экологический субботник пройдет в Нижнем Новгороде

фото из архива редакцииЭкологический субботник пройдет в Нижнем Новгороде21 апреля в 10.00 сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области вместе с активистами из других подразделений областного правительства выйдут на экологический субботник в рамках акций «Чистые берега» и «Зеленая весна».

Местом проведения субботника выбран памятник природы регионального значения «Малышевские гривы» — на этой территории площадью около 150 га, прилегающей к Оке, сохранилось природное строение поймы крупной реки: прирусловый вал, центральная пойма и пониженная притеррасная пойма. Между гривами, покрытыми лесопойменной дубравой и бором, расположены два озера. На откосах растут дубы, липы, платановидные клены, вязы, калина, лесная жимолость, лещина и черемуха. В низинах встречается редкая в области пурпурная ива. К участию в субботнике приглашаются все желающие.