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Экологический субботник пройдет в Нижнем Новгороде
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Экологический субботник пройдет в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииЭкологический субботник пройдет в Нижнем Новгороде21 апреля в 10.00 сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области вместе с активистами из других подразделений областного правительства выйдут на экологический субботник в рамках акций «Чистые берега» и «Зеленая весна».
Местом проведения субботника выбран памятник природы регионального значения «Малышевские гривы» — на этой территории площадью около 150 га, прилегающей к Оке, сохранилось природное строение поймы крупной реки: прирусловый вал, центральная пойма и пониженная притеррасная пойма. Между гривами, покрытыми лесопойменной дубравой и бором, расположены два озера. На откосах растут дубы, липы, платановидные клены, вязы, калина, лесная жимолость, лещина и черемуха. В низинах встречается редкая в области пурпурная ива. К участию в субботнике приглашаются все желающие.
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