Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской принял участие в экосубботнике «Зеленая весна» в Прибайкальском национальном парке

поддержали начальник департамента лесного хозяйства по Сибирскому

Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов , зампред

На экосубботник собралось около 120 человек. Это сотрудники

территориального управления Рослесхоза , Востсибрегионводхоза, ряда

других федеральных ведомств, минприроды и минлеса региона, волонтеры

Молодежного экологического центра имени В. П. Брянского. Вместе с главой

Минприроды России они работали на ликвидации несанкционированной свалки

недалеко от поселка Никола Иркутского района.

— Сегодня мы даем старт Всероссийскому экологическому субботнику

«Зеленая весна», который продлится до 21 мая. Символично, что акция

начинается именно здесь, рядом с Байкалом. В этих местах все должно быть

чисто, такие свалки не должны формироваться, — обратился Сергей Донской

к участникам экоубботника.

Эта свалка в лесу возле Байкальского тракта образовалась несколько

десятилетий назад. Участники акции находили вещи 60-70-х годов прошлого

века. За два часа мусором были наполнены кузова трех грузовых

автомобилей, собрано несколько сотен мешков с отходами. Волонтеры

установили информационные аншлаги. Техника заблокировала в этом месте

въезд в лес с тракта. Подводя итоги, Сергей Донской оценил, что сегодня

удалось убрать процентов пять свалки.

— Сегодняшние наши усилия надо продолжать, потому что это большая

свалка. Местная администрация пообещала продолжить здесь уборку и завершить утилизацию этой свалки, — сказал Министр.

В 2016 и 2017 годах на ликвидацию несанкционированных свалок из регионального бюджета было выделено около 70 млн рублей. На эти средства

утилизированы крупные свалки общим объемом 53,4 тыс. м3 в Иркутском , Шелеховском, Усольском, Ольхонском, Аларском районах, городе

Усолье-Сибирское и Ангарском городском округе. В феврале текущего года

Правительство области приняло целевую программу «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», рассчитанную до 2027

года, одним из целевых показателей которой является доля ликвидированных

мест несанкционированного складирования мусора к общему количеству

выявленных.

— У нас утверждена схема обращения с твердыми коммунальными отходами.

Выбран региональный оператор по зоне Юг. Мы последовательно идем к урегулированию деятельности в сфере оборота ТКО так, как оно должно

быть: с раздельным сбором, с переработкой отходов во вторичное сырье.

Для этого будут создаваться и строится полигоны, мусороперегрузочные и мусоросортировочные станции, межмуниципальный мусороперерабатывающий

комплекс, — сообщил Председатель областного Правительства Руслан

Болотов.