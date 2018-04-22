Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской принял участие в экосубботнике «Зеленая весна» в Прибайкальском национальном парке 

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, находящийся в Иркутской области с рабочим визитом, принял сегодня участие в экосубботнике «Зеленая весна» в Прибайкальском национальном парке. Акцию
поддержали начальник департамента лесного хозяйства по Сибирскому
федеральному округу Владимир Гришин, заместитель Губернатора —
Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов, зампред
облправительства Виктор Кондрашов.
На экосубботник собралось около 120 человек. Это сотрудники
территориального управления Рослесхоза, Востсибрегионводхоза, ряда
других федеральных ведомств, минприроды и минлеса региона, волонтеры
Молодежного экологического центра имени В. П. Брянского. Вместе с главой
Минприроды России они работали на ликвидации несанкционированной свалки
недалеко от поселка Никола Иркутского района.
— Сегодня мы даем старт Всероссийскому экологическому субботнику
«Зеленая весна», который продлится до 21 мая. Символично, что акция
начинается именно здесь, рядом с Байкалом. В этих местах все должно быть
чисто, такие свалки не должны формироваться, — обратился Сергей Донской
к участникам экоубботника.
Эта свалка в лесу возле Байкальского тракта образовалась несколько
десятилетий назад. Участники акции находили вещи 60-70-х годов прошлого
века. За два часа мусором были наполнены кузова трех грузовых
автомобилей, собрано несколько сотен мешков с отходами. Волонтеры
установили информационные аншлаги. Техника заблокировала в этом месте
въезд в лес с тракта. Подводя итоги, Сергей Донской оценил, что сегодня
удалось убрать процентов пять свалки.
— Сегодняшние наши усилия надо продолжать, потому что это большая
свалка. Местная администрация пообещала продолжить здесь уборку и завершить утилизацию этой свалки, — сказал Министр.
В 2016 и 2017 годах на ликвидацию несанкционированных свалок из регионального бюджета было выделено около 70 млн рублей. На эти средства
утилизированы крупные свалки общим объемом 53,4 тыс. м3 в Иркутском, Шелеховском, Усольском, Ольхонском, Аларском районах, городе
Усолье-Сибирское и Ангарском городском округе. В феврале текущего года
Правительство области приняло целевую программу «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», рассчитанную до 2027
года, одним из целевых показателей которой является доля ликвидированных
мест несанкционированного складирования мусора к общему количеству
выявленных.
— У нас утверждена схема обращения с твердыми коммунальными отходами.
Выбран региональный оператор по зоне Юг. Мы последовательно идем к урегулированию деятельности в сфере оборота ТКО так, как оно должно
быть: с раздельным сбором, с переработкой отходов во вторичное сырье.
Для этого будут создаваться и строится полигоны, мусороперегрузочные и мусоросортировочные станции, межмуниципальный мусороперерабатывающий
комплекс, — сообщил Председатель областного Правительства Руслан
Болотов.