«Водоканал» Казани ликвидировал сброс сточных вод в реку, загрязнивший 1 тыс. кв. м почвы

КАЗАНЬ , 18 апреля. / ТАСС /. «Водоканал» Казани устранил аварийный прорыв канализационных сетей, вызвавший сброс сточных вод в реку Казанку, из-за чего было загрязнено более 1000 кв. м почвы. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

"Сброс сточных вод ликвидирован. Работы по устранению последствий аварийного прорыва велись всю ночь балансодержателем канализационных сетей — МУП «Водоканалом», — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что виновных в прорыве канализации привлекут к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что инспекторы министерства экологии и природных ресурсов республики 17 апреля зафиксировали факт сброса сточных вод в реку Казанку и загрязнение канализационными стоками более 1000 кв. м почвы. Для определения химического анализа сточной воды и оценки степени загрязнения специалисты центра сделали отбор воды и почвы.