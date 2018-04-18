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«Водоканал» Казани ликвидировал сброс сточных вод в реку, загрязнивший 1 тыс. кв. м почвы
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«Водоканал» Казани ликвидировал сброс сточных вод в реку, загрязнивший 1 тыс. кв. м почвы 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 18 апреля. /ТАСС/. «Водоканал» Казани устранил аварийный прорыв канализационных сетей, вызвавший сброс сточных вод в реку Казанку, из-за чего было загрязнено более 1000 кв. м почвы. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.
"Сброс сточных вод ликвидирован. Работы по устранению последствий аварийного прорыва велись всю ночь балансодержателем канализационных сетей — МУП «Водоканалом», — говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что виновных в прорыве канализации привлекут к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что инспекторы министерства экологии и природных ресурсов республики 17 апреля зафиксировали факт сброса сточных вод в реку Казанку и загрязнение канализационными стоками более 1000 кв. м почвы. Для определения химического анализа сточной воды и оценки степени загрязнения специалисты центра сделали отбор воды и почвы.
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