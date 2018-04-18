«Наибольшие объёмы выбросов»: Путин назвал острой экологическую проблему в Челябинске и Магнитогорске 

Президент Владимир Путин назвал экологическую ситуацию в Челябинске и Магнитогорске особенно острой. В этих и ещё нескольких городах России, по его словам, «фиксируются наибольшие объёмы выбросов в воздух». Однако пока тема загрязнения была затронута на сегодняшнем совещании с членами правительства.
Глава государства также напомнил, что с 2019 года будет внедряться новая система экологического регулирования. Для неё должен быть сформирован список компаний из 300 предприятий-загрязнителей.
Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил, что перечень предприятий утверждён.
— В него входят и крупнейшие химические и металлургические предприятия, горно-обогатительные комбинаты, ЦБК, ТЭЦ, ГЭС, очистные сооружения и другие предприятия. В перечень включены предприятия — основные загрязнители в крупных промышленных центрах, вы упомянули их: Челябинск, Красноярск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Норильск, Братск, другие города особого экологического внимания, река Волга тоже наш приоритетный проект, — доложил Сергей Донской.
По его словам, для поддержки предприятий введены методы стимулирования. В частности, компании могут корректировать платы за выбросы в счёт внедрения новых технологий, позволяющих сберечь окружающую среду. С другой стороны, с 1 января 2020 года будут повышены коэффициенты к ставкам за сверхнормативные выбросы: с 25-кратного до 100-кратного увеличения.
Он также добавил, что необходимо внедрить на них системы автоматического контроля выбросов. Министерством подготовлены соответствующие поправки в законодательство, они сейчас находятся в Госдуме.
Глава государства также задал вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову о возможном переносе предприятий.
— Нет, с нашей стороны точно нет, — коротко ответил Денис Мантуров.
— И из этого будем исходить, — ответил глава государства и перешел к другой теме.