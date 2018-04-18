Суд взыскал 42 млн рублей с москвича, устроившего свалку на своем участке

МОСКВА , 18 апр — РИА Новости . Щербинский суд Москвы обязал москвича, устроившего на своем участке в Щербинке свалку, компенсировать более 42,5 миллиона рублей за вред окружающей среде, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова

По ее словам, в суд с иском обратился департамент природопользования и охраны окружающей среды. В ходе проверки сотрудники департамента установили, что «на восточной стороне участка размещены навалы грунта средней высотой 8 метров, средней шириной 40 метров, средней длиной 40 метров».

"По результатам лабораторных исследований отобранных проб грунта они были определены как отходы пятого класса опасности в соответствии с федеральным классификационном каталогом отходов", — пояснили в суде.

По ее словам, сначала собственника привлекли к административной ответственности, а потом инспектор Москвы в области охраны окружающей среды подсчитал причиненный ущерб и обратился в суд.

"Изучив и оценив доказательства по делу, проверив представленный расчет, суд нашел исковые требования подлежащими удовлетворению, с ответчика в доход города Москвы взысканы денежные средства в размере 42 598 400 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного окружающей среде", — заявила Ехтанигова.

Она добавила, что решение вступило в законную силу, выписан исполнительный лист.