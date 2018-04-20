«РТ-Инвест» планирует построить в Сочи завод по переработке отходов

В рамках Второго Сочинского международного форума евразийской интеграции компания «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех ) рассказала о проекте по строительству завода по термической переработке отходов в городе Сочи

Генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов принял участие в пресс-конференции по теме «Энергия из отходов». В ходе мероприятия глава компании рассказал о преимуществах комплексной системы по обращению с отходами, частью которой являются заводы по термической переработке отходов в энергию. Большое внимание было уделено вопросам текущего положения на территории курорта.

«Основной задачей, при реализации проекта мы видим внедрение комплексной системы по обращению с отходами, где приоритет отдается раздельному сбору и вовлечению полезных фракций в оборот, а также извлечению электроэнергии из отходов, не подлежащих вторичной переработке. В соответствии с мировым опытом при применении такого подхода около 50% отходов направляется на переработку с вовлечением в жизненный цикл вторичного сырья, а еще из 50% извлекается полезный компонент в виде энергии. Именно применение комплексного подхода по обращению с твердыми коммунальными отходами поможет в кратчайшие сроки реализовать принцип «нулевого захоронения» отходов и полностью отказаться от полигонов на территории Сочи», — рассказал генеральный директор АО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, передает пресс-служба компании.

Предполагается, что завод будет обслуживать близлежащие города Черноморского побережья: Сочи, Туапсе Геленджик и Горячий Ключ.

В ходе мероприятия Андрей Шипелов также рассказал о преимуществах технологии термической переработки отходов в энергию путем сжигания отходов на колосниковой решетке, о технологическом партнерстве с компанией Hitachi Zosen Inova и о ходе реализации аналогичных проектов на территории Московской области и в Казани

«РТ-Инвест» поделился и международным опытом реализации аналогичных проектов, приведя примеры других крупных курортных городов. Среди наиболее известных — заводы в Ницце , Барселоне и на Майорке. Кроме того, в этом году правительство республики Мальты приняло решение о строительстве мусоросжигательного завода по технологии Hitachi Zosen Inova.