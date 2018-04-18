Минприроды утвердит перечень зон развития экологического туризма в ООПТ

Участники мероприятия отметили, что оценка и выбор территорий, доступных для экотуризма, будет производиться группой зарубежных и российских экспертов, утвержденной протоколом президиума совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам и сформирована при ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела».

В соответствии с поручениями министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского , программы развития ООПТ в сфере экологического туризма должны учитывать эколого-просветительскую и научно-исследовательскую деятельность ООПТ.

Кроме того, программы должны обеспечить сохранение биоразнообразия, уникальности территорий, их допустимой рекреационной нагрузки, также необходимо соблюдение принципов зеленого строительства, требований устойчивого развития и устойчивого туризма при проектировании и возведении объектов туристской инфраструктуры.