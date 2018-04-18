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Минприроды утвердит перечень зон развития экологического туризма в ООПТ
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Минприроды утвердит перечень зон развития экологического туризма в ООПТ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Участники мероприятия отметили, что оценка и выбор территорий, доступных для экотуризма, будет производиться группой зарубежных и российских экспертов, утвержденной протоколом президиума совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам и сформирована при ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела».
В соответствии с поручениями министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, программы развития ООПТ в сфере экологического туризма должны учитывать эколого-просветительскую и научно-исследовательскую деятельность ООПТ.
Кроме того, программы должны обеспечить сохранение биоразнообразия, уникальности территорий, их допустимой рекреационной нагрузки, также необходимо соблюдение принципов зеленого строительства, требований устойчивого развития и устойчивого туризма при проектировании и возведении объектов туристской инфраструктуры.
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