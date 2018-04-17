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Уровень сероводорода в районе полигона «Ядрово» превышает ПДК вдвое
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Уровень сероводорода в районе полигона «Ядрово» превышает ПДК вдвое 

РИА Новости 17 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Администрация Волоколамского муниципального района сообщила о двукратном превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду в районе полигона «Ядрово».
Согласно отчету, опубликованному на сайте администрации, по состоянию на 8.00 станция, расположенная в Волоколамске, зафиксировала концентрацию сероводорода в воздухе 0,016 мг/м3 при ПДК 0,008 мг/м3. Также станция, расположенная в деревне Ченцы, зафиксировала концентрацию сероводорода на уровне 0,014 мг/м3.
Тема работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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