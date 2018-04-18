В Теплом Стане прошел урок экологии

В День экологических знаний, который отмечается 15 апреля, сотрудники Мосприроды провели с детьми тематический урок «Отследи свой след».

В ходе занятия ребята узнали, что такое экологический след, из чего он складывается, и каким образом его можно уменьшить. Школьники прошли анкетирование и выяснили, сколько планет потребуется человечеству при нынешнем уровне потребления, ведь в отличие от животных люди оставляют следы в виде загрязненных мусором территорий, истощения водных ресурсов, загрязнения атмосферы.