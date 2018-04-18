Сотрудники Мосприроды провели урок экологии

15 апреля во многих странах мира отмечается День экологических знаний. В этот день сотрудники Мосприроды провели с детьми Теплого Стана урок «Отследи свой след».

«Каждое живое существо», — сообщается на странице социальной сети «Заказники Тропаревский и Теплый Стан Мосприрода» «ВКонтакте» — «оставляет следы. Если следы жизнедеятельности зверей и птиц мы можем наблюдать в виде отпечатков лап, оставленных столовых, погрызов и так далее, то следы человека выражаются в виде загрязненных мусором территорий, истощения водных ресурсов, загрязнения атмосферы…».

В ходе занятия ребята узнали, что такое экологический след, из чего он складывается, и каким образом его можно уменьшить. Школьники прошли анкетирование и выяснили, сколько планет потребуется человечеству при нынешнем уровне потребления. В конце мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Человек и Земля», ярко иллюстрирующий последствия неразумных действий человека.