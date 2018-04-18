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Сотрудники Мосприроды провели урок экологии
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Сотрудники Мосприроды провели урок экологии 

Наш Теплый стан 33 минуты назад
Фото: Наш Теплый стан
15 апреля во многих странах мира отмечается День экологических знаний. В этот день сотрудники Мосприроды провели с детьми Теплого Стана урок «Отследи свой след».
«Каждое живое существо», — сообщается на странице социальной сети «Заказники Тропаревский и Теплый Стан Мосприрода» «ВКонтакте» — «оставляет следы. Если следы жизнедеятельности зверей и птиц мы можем наблюдать в виде отпечатков лап, оставленных столовых, погрызов и так далее, то следы человека выражаются в виде загрязненных мусором территорий, истощения водных ресурсов, загрязнения атмосферы…».
В ходе занятия ребята узнали, что такое экологический след, из чего он складывается, и каким образом его можно уменьшить. Школьники прошли анкетирование и выяснили, сколько планет потребуется человечеству при нынешнем уровне потребления. В конце мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Человек и Земля», ярко иллюстрирующий последствия неразумных действий человека.
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