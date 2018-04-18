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Рыбоконсервный завод под Гурьевском проверят из-за жалоб на вредные выбросы
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Рыбоконсервный завод под Гурьевском проверят из-за жалоб на вредные выбросы 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
Природоохранная прокуратура, Роспотребнадзор и министерство природных ресурсов и экологии начали проверку жалоб жителей пос. Родники Гурьевского округа на неприятные запахи и шум от местного рыбоконсервного завода.
17 апреля специалисты взяли пробы газовоздушной смеси на территории завода и за его пределами. Результаты исследований передадут в межрайонную природоохранную прокуратуру.
«Правительство области выступает за экологичность бизнеса и принимает меры, чтобы уберечь жителей от вреда, наносимого окружающей среде», — сообщил вице-премьер областного правительства Александр Шендерюк-Жидков.
Отметим, что летом 2017 года завод оштрафовали на 90 тыс. рублей за выброс в атмосферу вредных (загрязняющих) веществ, превышающих предельно допустимую концентрацию. После этого предприятием нарушения были устранены.
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