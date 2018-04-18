Рыбоконсервный завод под Гурьевском проверят из-за жалоб на вредные выбросы

17 апреля специалисты взяли пробы газовоздушной смеси на территории завода и за его пределами. Результаты исследований передадут в межрайонную природоохранную прокуратуру.

«Правительство области выступает за экологичность бизнеса и принимает меры, чтобы уберечь жителей от вреда, наносимого окружающей среде», — сообщил вице-премьер областного правительства Александр Шендерюк-Жидков.

Отметим, что летом 2017 года завод оштрафовали на 90 тыс. рублей за выброс в атмосферу вредных (загрязняющих) веществ, превышающих предельно допустимую концентрацию. После этого предприятием нарушения были устранены.