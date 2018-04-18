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Сад гортензий высадят в заказнике «Долина реки Сетунь» 21 апреля
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Сад гортензий высадят в заказнике «Долина реки Сетунь» 21 апреля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В День Земли в заказнике «Долина реки Сетунь» пройдет субботник, в рамках которого можно будет высадить деревья, развесить скворечники и создать сад гортензий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Двадцать первого апреля, в День Земли, на территории природного заказника «Долина реки Сетунь» пройдет субботник. Участники помогут сотрудникам ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» с высадкой деревьев, развешиванием скворечников и созданием гортензиевого сада», — говорится в сообщении.
Гости смогут не только поработать, но и принять участие в фотоквесте, экологических мастер-классах и викторинах. Начало в 12:00.
День Земли — международная акция, которая проходит с 1970 года. В России она совпадает с традиционным временем субботников. Акция привлекает внимание людей к проблемам охраны окружающей среды.
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