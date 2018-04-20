Экомобиль будет останавливаться на продовольственных ярмарках в Барнауле

Экомобиль будет останавливаться на ярмарочных площадках в Барнауле , сообщает городская администрация.

Напомним, 21 апреля в городе на семи площадках откроются ярмарки. Они будут работать с 10 утра и до 14:00.

В этот же день стартует экологическая акция, в рамках которой горожане смогут сдать отработанные ртутьсодержащие отходы и энергосберегающие лампы. Экомобиль будет останавливаться рядом с ярмарочными площадками: пл. Народная, ТЦ «Россия», пл. Жукова, пр. Красноармейский, 36.

Опасные отходы и вторсырье будут также принимать с 13:00 до 16:00 по адресу: пр. Космонавтов, 8/2.