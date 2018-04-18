Косино-ухтомцы приняли участие в акции по раздельному сбору мусора

В прошедшую субботу прошла акция по раздельному сбору мусора. Ее провели в рамках Фримаркета. Это мероприятие показало то, что жители готовы к тому, чтобы выбрасывая отходы, сортировать их по отдельным контейнерам.

На Бульваре в Кожухово были установлены такие контейнеры. Их предоставила ООО «Хартия»— организация, которая занимается твердыми бытовыми отходами. Горожане подходили к этим емкостям и укладывали туда отсортированные в пакетах бумагу, пластик, металл и стекло.

Раздельный сбор отходов позволяет отправить их затем в переработку, но самое главное, позволяет таким образом улучшить экологическую ситуацию.

Отметим, что после завершения акции контейнеры вывезли на пункт на Алтуфьевском шоссе. И как сказали организаторы этого мероприятия, раздельный сбор мусора будет проводиться еще.