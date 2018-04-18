Из космоса видно, что с экологией в Казани все хорошо 

Вчера в Казани прошел телемост с космонавтами, находящимися на Международной космической станции. Они рассказали, как сильно повлияла на облик планеты хозяйственная деятельность человека.
С помощью фото космонавты отслеживают изменения экологической ситуации на Земле. Снимки отправляются ученым, которые анализируют происходящие процессы, сообщает пресс-служба КФУ.
По словам космонавтов, за последние 4 года они не заметили существенных изменений в экологической обстановке в Татарстане: «Скорее всего, руководители промышленных предприятий вкладывают достаточно средств для того, чтобы уменьшить влияние на экологию. Мы это видим из космоса».
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