Из космоса видно, что с экологией в Казани все хорошо

Вчера в Казани прошел телемост с космонавтами, находящимися на Международной космической станции. Они рассказали, как сильно повлияла на облик планеты хозяйственная деятельность человека. С помощью фото космонавты отслеживают изменения экологической ситуации на Земле. Снимки отправляются ученым, которые анализируют происходящие процессы, сообщает пресс-служба КФУ. По словам космонавтов, за последние 4 года они не заметили существенных изменений в экологической обстановке в Татарстане : «Скорее всего, руководители промышленных предприятий вкладывают достаточно средств для того, чтобы уменьшить влияние на экологию. Мы это видим из космоса». Читайте также: Противники «мусорного» завода отказались от поездки в Европу