Китайские наземные экосистемы играют ключевую роль в поглощении углерода 

Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — В течение последних 10 лет наземные экосистемы Китая, включая леса, кустарниковые и сельскохозяйственные угодья, играли важную роль в хранении углеродных выбросов.
В статье об итогах исследования, опубликованной в среду в журнале Национальной академии наук США, показало, что леса, кустарниковые угодья и пахотные земли Китая поглотили 201 млн тонн углерода ежегодно с 2001 по 2010 гг., нейтрализовав 14,1 проц. выбросов углерода, вызванного сжиганием ископаемого топлива в стране за тот же период.
Леса являются основными поглотителями углерода в Китае, на долю которых приходится 80 проц. хранения углерода в наземных экосистемах. При этом, на долю пахотных земель и кустарниковых угодий — 12 проц. и 8 проц. соответственно.
"Эти изменения в накоплении углерода в значительной степени объясняются изменением климата, проектами экологического восстановления и управлением пахотными угодьями", сказал ведущий ученый исследования, академик Академии наук Китая Фан Цзинъюнь.
В частности, шесть программ по восстановлению экологии в Китае, а именно проект охраны естественных лесов, проект создания лесозащитных полос в Северном, Северо-Восточном и Северо-Западном Китае, проект восстановления лесо-травяного покрова на пахотных угодьях, проект прекращения выпаса скота на оскудевших пастбищах в целях восстановления травяного покрова, проекты охраны лесов в бассейнах рек Янцзы и Чжуцзян и проект пресечению источников возникновения песчано-пыльных бурь в Пекине и Тяньцзине обеспечили 36,8 проц. общего объема поглощения углерода наземными экосистемами, отметил он.