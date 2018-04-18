Китайские наземные экосистемы играют ключевую роль в поглощении углерода

Пекин, 18 апреля / Синьхуа / — В течение последних 10 лет наземные экосистемы Китая , включая леса, кустарниковые и сельскохозяйственные угодья, играли важную роль в хранении углеродных выбросов.

В статье об итогах исследования, опубликованной в среду в журнале Национальной академии наук США , показало, что леса, кустарниковые угодья и пахотные земли Китая поглотили 201 млн тонн углерода ежегодно с 2001 по 2010 гг., нейтрализовав 14,1 проц. выбросов углерода, вызванного сжиганием ископаемого топлива в стране за тот же период.

Леса являются основными поглотителями углерода в Китае, на долю которых приходится 80 проц. хранения углерода в наземных экосистемах. При этом, на долю пахотных земель и кустарниковых угодий — 12 проц. и 8 проц. соответственно.

"Эти изменения в накоплении углерода в значительной степени объясняются изменением климата, проектами экологического восстановления и управлением пахотными угодьями", сказал ведущий ученый исследования, академик Академии наук Китая Фан Цзинъюнь.