Навалы мусора в Одинцовском районе Подмосковья уберут в течение недели

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Администрация Одинцовского района Московской области намерена в течение недели убрать навалы мусора на перевалочных базах и контейнерных площадках, на которые пожаловались местные жители. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе муниципалитета.

"Из-за перегрузки подмосковных полигонов ТБО (твердых бытовых отходов) на перевалочной базе к середине апреля скопилось значительное количество отходов. В настоящий момент работа с полигонами налажена, в течение недели все навалы мусора будут ликвидированы", — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Михаила Коротаева.

Жители Одинцовского района во вторник пожаловались в соцсетях на то, что мусор в муниципалитете начал копиться на контейнерных площадках и сортировочных базах. Некоторые пользователи связывали проблему с закрытием старой части волоколамского полигона «Ядрово» и дефицитом места для захоронения мусора в Подмосковье.

Про дефицит места для мусора в Подмосковье в декабре 2017 года заявил министр экологии и природопользования региона Александр Коган . По его словам, 15 действующих в Московской области полигонов легально могут принимать 2,7 млн тонн отходов в год. При этом Подмосковье генерирует около 3,9 млн тонн мусора и еще около 6 млн тонн ввозят в область для складирования на свалках из Москвы.

Подмосковье планирует выстроить заново современную систему утилизации мусора, чтобы решить проблему с отходами в столичной агломерации. Она будет включать множество сортировочных станций, десять мусороперерабатывающих кластеров и четыре завода термического обеззараживания. Эти мощности позволят снизить долю складируемого на свалках Подмосковья мусора с 97% в 2018 году до 44% в 2030 году.