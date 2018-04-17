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Памятник природы в Пущине и Серпуховском районе поставили на кадастровый учет
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Памятник природы в Пущине и Серпуховском районе поставили на кадастровый учет 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Особо охраняемую природную территорию в Пущине и Серпуховском районе Подмосковья поставили за кадастровый учет, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
«Минэкологии поставило на кадастровый учет памятник природы областного значения «Карстовый», расположенный на территориях городского округа Пущино и Серпуховского района», — говорится в сообщении.
Площадь особо охраняемой природной территории превышает 13 гектаров и включает в себя ценные природные комплексы — правобережный склон долины реки Оки с выходами карстовых пород, родниками и водопадами.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, в ООПТ отмечено большое видовое разнообразие флоры и фауны, в том числе 37 видов позвоночных животных и 29 видов птиц. 14 видов внесены в Красную книгу Московской области.
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