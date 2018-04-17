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Пермские леса и парки обработают от клещей
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Пермские леса и парки обработают от клещей 

АиФ Пермь 54 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Как только установится сухая погода леса и парки в Перми обработают от клещей.
«Пермское городское лесничество подписало договор на противоклещевую обработку городских лесов. В этом году акарицидной обработке подлежит почти 700 га леса, столько же планируется обработать повторно в июне», — сообщили в городской администрации.
В первую очередь обезопасят экологические тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающую к ним территорию, например, открытые поляны, площадки для дрессировки и общения с собаками, остановки, расположенные рядом с лесом, и тропинки, ведущие к садам и жилым районам.
Так, в Мотовилихинском лесничестве обработают экологическую тропу в особо охраняемой природной территории «Липовая гора» (10 мест отдыха), дорожно-тропиночную сеть в лесу возле лыжных баз «Пермские медведи» и «Динамо», а также на лесных полянах, используемых жителями для отдыха. В Черняевском лесничестве обезопасят экологические тропы «Дорога домой» и «Здоровье», «Птицы нашего леса» и «Андроновские горы», комплексные места отдыха «Площадка ветеранов», «Золотые пески», «Чаша» и «Солнечная поляна», а также асфальтированные и беговые дорожки на особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». В Верхне-Курьинском лесничестве дезинфекции подлежат экологические тропы «Большая сосновая» и «Пролетарская», 18 мест отдыха, дорожно-тропиночная сеть парка «Оранжевое лето», леса в микрорайоне Гайва и территория вблизи школы №37 и ряд других территорий. В Нижне-Курьинском участковом лесничестве обработают экологические тропы «Красные горки» и «Крым», парк культуры и отдыха и дорожки в периметре особо охраняемой природной территории «Сосновый бор». В Левшинском участковом лесничестве обезопасят территории мест отдыха и экологических троп «Чапаевская» и «Ботаническая», а также дорожно-тропиночную сеть.
Работники лесничества напоминают пермякам, что клещи начинают проявлять активность с наступлением теплой погоды, поэтому необходимо предпринимать меры предосторожности и проходить вакцинацию. Первый в этом году случай присасывания клеща зафиксирован в Карагайском районе Пермского края.
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