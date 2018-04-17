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Экологи Татарстана обнаружили загрязнение более 1000 кв. м почвы канализационными стоками
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Экологи Татарстана обнаружили загрязнение более 1000 кв. м почвы канализационными стоками 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Инспекторы Центрального территориального управления министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан обнаружили загрязнение канализационными стоками более 1 тыс. кв. м почвы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе министерства.
"Факт сброса сточных вод с последующим попаданием в реку Казанку зафиксировали сегодня инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан близ аэродрома «Борисоглебское». В ходе рейда установлено, что канализационными стоками загрязнено более 1 тыс. кв. м почвы
Виновным грозит наказание по ст. 8.1 КоАП РФ ("Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов"), ст. 8.6 КоАП РФ ("Порча земель"), ст. 8.45 ("Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод")", — отмечается в сообщении министерства.
Для определения химического анализа сточной воды и оценки степени загрязнения специалисты центра сделали отбор воды и почвы. Возбуждено административное расследование, устанавливается балансодержатель канализационных сетей.
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