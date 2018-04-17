Жительница Солнечногорска ответит в суде за обращение с отходами без лицензии

Предпринимательница из подмосковного Солнечногорска в суде ответит за нелегальное обращение с твердыми бытовыми отходами, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области

«Минэкологии направило в Арбитражный суд Московской области материалы дела в отношении индивидуальной предпринимательницы из Солнечногорского района, которая занималась обработкой отходов на арендованном земельном участке в сельском поселении Пешковское. Женщина была уличена в том, что занималась обработкой отходов, не имея лицензии на данный вид деятельности», — говорится в сообщении.

Нарушительница принимала отходы от сторонних организаций в ангаре на земельном участке, где осуществлялась сортировка отходов и их прессовка. При этом, женщина имеет лицензию только на сбор и транспортировку мусора, поэтому деятельность по его обработке является незаконной.

В ходе надзорных мероприятий был сделан лабораторный анализ образцов мусора, который показал, что на участке обрабатывались отходы IV класса опасности. Нарушение усугубилось еще и тем, что участок, на котором организован пункт приема и переработки, имеет уклон в сторону реки Лопцы, и загрязненные талые и дождевые воды могли стекать по ней в Клязьменское водохранилище, являющееся источником питьевой воды для Москвы

Деятельность ИП была масштабной: с января 2017 по март 2018 года транспортировано 693 тонны отходов для дальнейшего размещения.