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Жительница Солнечногорска ответит в суде за обращение с отходами без лицензии
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Жительница Солнечногорска ответит в суде за обращение с отходами без лицензии 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Предпринимательница из подмосковного Солнечногорска в суде ответит за нелегальное обращение с твердыми бытовыми отходами, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
«Минэкологии направило в Арбитражный суд Московской области материалы дела в отношении индивидуальной предпринимательницы из Солнечногорского района, которая занималась обработкой отходов на арендованном земельном участке в сельском поселении Пешковское. Женщина была уличена в том, что занималась обработкой отходов, не имея лицензии на данный вид деятельности», — говорится в сообщении.
Нарушительница принимала отходы от сторонних организаций в ангаре на земельном участке, где осуществлялась сортировка отходов и их прессовка. При этом, женщина имеет лицензию только на сбор и транспортировку мусора, поэтому деятельность по его обработке является незаконной.
В ходе надзорных мероприятий был сделан лабораторный анализ образцов мусора, который показал, что на участке обрабатывались отходы IV класса опасности. Нарушение усугубилось еще и тем, что участок, на котором организован пункт приема и переработки, имеет уклон в сторону реки Лопцы, и загрязненные талые и дождевые воды могли стекать по ней в Клязьменское водохранилище, являющееся источником питьевой воды для Москвы.
Деятельность ИП была масштабной: с января 2017 по март 2018 года транспортировано 693 тонны отходов для дальнейшего размещения.
«Минэкологии попросило суд привлечь нарушительницу к административной ответственности. Ситуация в поселении Пешковское остается на контроле министерства. Предпринимательнице выдано предписание об устранении нарушений правил обращения с отходами», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
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