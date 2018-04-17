У ямальского месторождения строят полигон для безопасной переработки нефтешлама

В районе Пякяхинского месторождения на Ямале компания «ЛУКОЙЛ» строит полигон площадью 20 тыс. квадратных метров для утилизации нефтесодержащих отходов.

Он будет разделен на две зоны — производственную и вспомогательную, и позволит перерабатывать нефтешлам без малейшего ущерба для природы.

Строительство полигона не прекращали даже в суровые морозы, сроки выполнения работ строго контролируют. Вице-президент ЛУКОЙЛа, генеральный директор общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергей Кочкуров во время своего последнего визита на объект убедился, что все идет по плану, — сообщает Агентство нефтегазовой информации.

Полигон строят, соблюдая все арктические технологии: грунт вечномерзлой земли останется нетронутым. Для этого тундру накрывают непучинистым песочным одеялом. Необходимые коммуникации и здания поставят на сваи. Самое главное в проекте — это использование инновационных технологий в области утилизации нефтесодержащих отходов. Установка термической деструкции УТД-2 позволит практически исключить выбросы в атмосферу вредных веществ. Переработка нефтешламов посредством агрегата будет происходить непрерывно и независимо от их состава. В основе производственного процесса лежит процесс пиролиза — способ контролируемого термического разложения исходного сырья без доступа кислорода на необходимые составляющие. В результате переработки получается кондиционная продукция, которую можно использовать по назначению. Разработчиком технологии и производителем оборудования является компания из Санкт-Петербурга , специализирующаяся на проектировании и строительстве экологических и промышленных объектов на протяжении 17 лет. Это единственное оборудование, которое позволяет обеспечить экологически безопасный, при этом непрерывный режим переработки нефтесодержащих отходов практически без выбросов в атмосферу.

При разработке Пякяхинского промысла используют технологии, минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду. Утилизация попутного нефтяного газа здесь составляет почти 100%. Максимально удалось сократить техногенное воздействие на флору и фауну при прокладке трубопровода. Напомним, по итогам работы за 2017 год в конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» стала победителем в области экологии. Только в прошлом году на мероприятия в сфере охраны окружающей среды предприятие направило 17,2 млрд рублей.