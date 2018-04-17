Совет Федерации планирует создать рабочую группу по проблемам полигона «Красный бор»

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Рабочая группа для решения вопросов рекультивации полигона химических отходов «Красный Бор» в Ленинградской области может появиться в составе комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Об этом заместитель председателя комитета Степан Жиряков сказал во вторник во время совещания комитета, посвященного обеспечению экологической безопасности полигона.

"Рекомендуем комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию проработать вопрос об организации рабочей группы. Идея жизнеспособная. Мы можем судить по временной рабочей группе, точнее, комиссии, которая была создана по опасным отходам I-II класса. Она сработала", — сказал Жиряков во время обсуждения итогового протокола совещания.

По словам директора полигона «Красный Бор» Алексея Трутнева, сейчас проект рекультивации полигона пока не разрабатывают, в том числе из-за ожидания вердикта финских специалистов. «Нужно понять, каким путем идти и дождаться, что нам скажут финские коллеги. Рассматриваются варианты, что с этим делать: перерабатывать, вывозить. Все знают, что полигон нужно закрыть, убрать, но каким путем это сделать, еще решение не принято», — сказал Трутнев во время совещания.

Сейчас специалисты ведут проектирование системы заграждений по периметру полигона, которые позволят не допустить стекания жидкостей с его территории. Также проходят тестовое лабораторное испытание методы обезвреживания отходов. «Вся текущая деятельность полигона направлена на обеспечение безопасного состояния гидротехнических сооружений, приведение полигона в безаварийное, безопасное состояние, а также на поиск решения проблемы, что делать с полигоном дальше», — сказал директор.

О полигоне «Красный Бор»

Полигон «Красный Бор» — крупнейшее в России предприятие по размещению и захоронению промышленных отходов, созданное в 1960-х. Он расположен на территории Ленинградской области, в 30 км от центра Петербурга

На полигоне площадью 73 га расположили 70 резервуаров с отходами I-IV классов опасности — их накопилось более 2 млн тонн. Мощности полигона исчерпаны, прием отходов прекратили.

В 2016-2017 годах на полигоне провели комплекс работ, чтобы привести его в безаварийное состояние.