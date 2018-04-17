Московский регион лидирует по жалобам в ОП на обращение с отходами

МОСКВА , 17 апр — РИА Недвижимость. Среди обращений по переработке отходов, поступающих на горячую линию Общественной палаты РФ , три четверти приходится на московский регион, сообщил во вторник на круглом столе начальник аналитического отдела Общественной палаты Темур Насриддинов.

По его словам, горячая линия по обращению с отходами открылась 19 марта. «За это время поступило 7126 обращений», — сказал он.

Насриддинов отметил, что 75% жалоб (5375) поступило из московского региона.

Представитель Общественной палаты рассказал, что из общего числа обращений со всех регионов 40% (2820) направлено против планов по строительству новых мусоросжигательных заводов. Из них больше всего звонят по поводу планов по строительству завода в деревне Осинцы в Татарстане — 39,2% (1108).

60% (4226) обращений касается деятельности уже существующих предприятий. На первом месте — полигон «Воловичи» в Коломенском районе Подмосковья (40%, 1718). На втором — «Ядрово» в Волоколамском районе (23%, 982).

Насриддинов добавил, что в первую очередь жалобы относительно существующих предприятий касаются запахов, также есть обращения по поводу транспортной ситуации и вырубки леса.