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Московский регион лидирует по жалобам в ОП на обращение с отходами
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Московский регион лидирует по жалобам в ОП на обращение с отходами 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Недвижимость. Среди обращений по переработке отходов, поступающих на горячую линию Общественной палаты РФ, три четверти приходится на московский регион, сообщил во вторник на круглом столе начальник аналитического отдела Общественной палаты Темур Насриддинов.
По его словам, горячая линия по обращению с отходами открылась 19 марта. «За это время поступило 7126 обращений», — сказал он.
Насриддинов отметил, что 75% жалоб (5375) поступило из московского региона.
Представитель Общественной палаты рассказал, что из общего числа обращений со всех регионов 40% (2820) направлено против планов по строительству новых мусоросжигательных заводов. Из них больше всего звонят по поводу планов по строительству завода в деревне Осинцы в Татарстане — 39,2% (1108).
60% (4226) обращений касается деятельности уже существующих предприятий. На первом месте — полигон «Воловичи» в Коломенском районе Подмосковья (40%, 1718). На втором — «Ядрово» в Волоколамском районе (23%, 982).
Насриддинов добавил, что в первую очередь жалобы относительно существующих предприятий касаются запахов, также есть обращения по поводу транспортной ситуации и вырубки леса.
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