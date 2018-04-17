Росатом может взяться за ликвидацию полигона «Красный бор»

Вредные вещества, хранящиеся на полигоне опасных отходов «Красный бор» под Санкт-Петербургом , могут начать ликвидировать на тех же мощностях, на которых ликвидировали и химическое оружие в России . Для этого нужно, чтобы было принято решение о создании федерального оператора по обращению отходов I и II классов опасности, которое сейчас обсуждают Правительство и Росатом

«Есть поручение президента о вовлечении мощностей, которые использовались для уничтожения химоружия, в хозяйственную деятельность. На базе нескольких межрегиональных центров возможно организовать переработку отходов I и II классов опасности» — рассказал замдиректора департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Максим Корольков на совещании в Совете Федерации 17 апреля.

По его словам, этот вопрос можно будет решить после того, как центры будут высвобождаться и передаваться потенциальным инвесторам.

В этом случае именно Росатом будет ответственным за залежи опасных отходов в России.

Чтобы как можно скорее принять консолидированное решение Минпромторга, Минприроды правительства Санкт-Петербурга по ликвидации экологического ущерба, который наносит окружающей среде полигон «Красный бор», в Совете Федерации планируют создать рабочую группу.

«С таким предложением мы обратимся к председателю Валентине Ивановне Матвиенко , чтобы она дала официальное поручение комитету создать рабочую группу или временную комиссию по этому вопросу. Думаю, она его поддержит», — сказал зампредседателя Комитета палаты регионов по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Степан Жиряков, подводя итоги совещания.

Полигон «Красный бор» под Санкт-Петербургом, работавший с 1969 года, перестал принимать отходы в 2014 году. На данный момент 65 карт-котлованов закрыты, 5 — открыты. На полигоне хранятся отходы I, II, III, IV классов опасности.