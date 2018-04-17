Заповедники обяжут проводить мероприятия по защите животных от болезней

Заповедники обяжут проводить ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия для защиты животных от болезней. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Предлагается дополнить Федеральный закон «О животном мире» статьёй 28.1 «Защита объектов животного мира от болезней на особо охраняемых природных территориях федерального и регионального значения».

В соответствии с документом, особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, национальные парки) должны будут за свой счёт проводить мероприятия по защите животных от болезней.

В случае угрозы возникновения и распространения болезней объектов животного мира контроль над проведением обозначенных мероприятий будет возложен на орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии.

Отмечается, что сотрудники заповедников смогут добавлять в корм животным ветеринарные препараты. Кроме того, в целях нераспространения заболеваний можно будет применять контроль численности животных, а осуществлять надзор за его проведением будут сотрудники уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Кроме того, в документе предлагается внести изменения в Закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», которые позволят в случае угрозы возникновения и распространения болезней животных, являющихся охотничьими ресурсами, осуществлять контроль численности и надзор за ним.