В Башкирии завод загрязнял воздух и реку

республиканской прокуратуре рассказали, что одно из предприятий в Учалинском районе незаконно нарушало экологические нормы, не обращая внимание на жалобы жителей.

Завод разместил на необорудованной площадке возле реки Шартымка щебень, который загрязнял речку. Прокуроры отправились с проверкой и обнаружили, что завод еще и выбрасывал в воздух огромное количество пыли — 9 из 15-ти воздухоочистных установок просто не работали, а на оставшихся не было датчиков пыли, так что они были не эффективны.

— В отношении директора и сотрудников карьера возбудили административные дела. Только после прокурорской проверки предприятие закупило очистные установки, отремонтировало неисправные и занялось благоустройством площадки для хранения щебня, — сообщили в республиканской прокуратуре.