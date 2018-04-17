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В Башкирии завод загрязнял воздух и реку
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В Башкирии завод загрязнял воздух и реку 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В республиканской прокуратуре рассказали, что одно из предприятий в Учалинском районе незаконно нарушало экологические нормы, не обращая внимание на жалобы жителей.
Завод разместил на необорудованной площадке возле реки Шартымка щебень, который загрязнял речку. Прокуроры отправились с проверкой и обнаружили, что завод еще и выбрасывал в воздух огромное количество пыли — 9 из 15-ти воздухоочистных установок просто не работали, а на оставшихся не было датчиков пыли, так что они были не эффективны.
— В отношении директора и сотрудников карьера возбудили административные дела. Только после прокурорской проверки предприятие закупило очистные установки, отремонтировало неисправные и занялось благоустройством площадки для хранения щебня, — сообщили в республиканской прокуратуре.
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