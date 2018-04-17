Ещё
Донской высоко оценил оборудование на полигоне промышленных отходов Томска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Донской высоко оценил оборудование на полигоне промышленных отходов Томска 

РИА Новости 2 часа назад
Донской высоко оценил установленное на полигоне современное оборудование для обезвреживания отходов первого класса опасности, в том числе стойких органических загрязнителей.
"Необходимо создать эффективных региональных операторов, которые возьмут на себя ответственность не только по захоронению отходов, но и выстроят всю цепочку, сделав упор на переработку отходов", — подчеркнул он в ходе совещания о переходе региона на новую систему обращения с отходами.
Донской также отметил, что региональным властям необходимо оперативно провести все необходимые процедуры утверждения территориальной схемы и выбрать региональных операторов, чтобы вся система заработала к началу следующего года.
В настоящее время территория Томской области поделена на восемь зон деятельности региональных операторов. Составы конкурсных комиссий для каждой зоны уже утверждены, документация по отбору региональных операторов проходит процедуру согласования. Конкурс будет объявлен в конце апреля текущего года, разработка нормативов накопления ТКО от населения и объектов инфраструктуры завершится в июне.
РИА Новости: последние новости
Названы самые экологические чистые и грязные регионы Крыма В Лапландском заповеднике обнаружено два новых вида насекомых В Госдуме ждут от правительства пакет проектов об экологической информации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами114
Коса Тузла стала федеральной собственностью79
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе65
США ударят по Китаю145
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа194
Видео
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
03:58
Германия предложила Западу помочь договориться с РФ
Политика
01:18
В Кремле назвали единственные легитимные санкции
Политика
03:32
Кобзон объявил Киркорова своим преемником
Шоу-бизнес
04:16
Москвичи смогут увидеть причину отказа в записи к врачу
Новости Москвы
02:58
Макрон назвал себя «ровней Путину»
Политика
02:11
Воробьев произвел кадровые перестановки
Политика
Памфилова получила премию «Менеджер года»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение