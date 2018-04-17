Донской высоко оценил оборудование на полигоне промышленных отходов Томска

Донской высоко оценил установленное на полигоне современное оборудование для обезвреживания отходов первого класса опасности, в том числе стойких органических загрязнителей.

"Необходимо создать эффективных региональных операторов, которые возьмут на себя ответственность не только по захоронению отходов, но и выстроят всю цепочку, сделав упор на переработку отходов", — подчеркнул он в ходе совещания о переходе региона на новую систему обращения с отходами.

Донской также отметил, что региональным властям необходимо оперативно провести все необходимые процедуры утверждения территориальной схемы и выбрать региональных операторов, чтобы вся система заработала к началу следующего года.