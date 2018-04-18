Комиссия ОНФ оценит состояние полигона под Ярославлем, куда планируют ввоз ТКО из Москвы

ЯРОСЛАВЛЬ , 18 апреля. / ТАСС /. Общественная комиссия, созданная на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), оценит экологическое состояние полигона «Скоково» под Ярославлем, куда планируется вывоз мусора из Москвы . Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального исполкома ОНФ.

Первая встреча экспертов, вошедших в комиссию общественного экологического контроля за ситуацией на полигоне «Скоково», прошла в среду на площадке регионального отделения ОНФ в Ярославской области

"В связи с перспективой ввоза в Ярославскую область мусора из Москвы руководство региона заявило, что полигона «Скоково» хватит еще лет на 20. Мы хотим понять, насколько соответствуют действительности эти цифры, оценить экологическое и санитарное состояние объекта, в том числе эффективность работы очистных сооружений полигона. Заодно проверим информацию о том, что уже сейчас на полигоне размещают московские отходы", — цитирует пресс-служба инициатора создания комиссии, главу экологической общественной организации «Правильное природопользование» Сергея Филимонова

Как сообщалось ранее, власти региона рассматривают просьбу правительства Москвы об использовании полигона «Скоково» под Ярославлем для размещения твердых коммунальных отходов. В случае заключения соглашения о приеме ТКО из Москвы регион получит 500 млн рублей, эти средства планируется потратить на повышение экологической безопасности в Ярославской области и строительство мусоросортировочного завода. На полигон «Скоково» предлагается ввозить из Москвы до 200 тыс. тонн мусора в год. Полигон планируют использовать для приема московских отходов временно.

Полигон «Скоково» функционирует с 1977 года, он находится в 4 км от границы города Ярославля. По данным правительства региона, общая остаточная вместимость полигона «Скоково» составляет более 5 млн тонн. Объем отходов, размещаемых на полигоне ежегодно, — 280 тыс. тонн.