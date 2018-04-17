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Костромичи выступили против московского мусора
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Костромичи выступили против московского мусора 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Цель акции — привлечь внимание к проблеме утилизации твердых бытовых отходов, пишет «Народная газета».
А если конкретно — обезопасить костромичей от «импорта» мусора из столицы, которая после недавнего громкого экологического скандала в Волоколамске сейчас активно ищет, куда бы пристроить ТБО. Соседний с нами Ярославль, в котором в начале апреля появились московские мусоровозы, уже столкнулся с этой проблемой. Горожане проводят протестные акции с требованием защитить их от столичного мусора, петиция на сайте change.org набрала уже более 27 тысяч подписей.
Костромичи также охотно подписывали требование оградить наш регион от чужих бытовых отходов. Как оказалось, многим даже не надо было рассказывать о том, какую экологическую опасность это представляет.
Как сообщила Татьяна Павлова, собранные подписи костромичей под требованием не допустить ввоз мусора из Москвы она передаст в местные органы власти.
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