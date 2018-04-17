WWF поможет сохранить культуру коренных народов Севера в условиях изменения климата

"Именно традиционный уклад северян, включая оленеводство, охоту, рыбалку и собирательство, будет подвержен изменениям при изменении природных условий, так как в большой степени зависит от качества окружающей среды и сохранности животного и растительного мира", — говорится в сообщении WWF.

По оценкам WWF, только на полуострове Таймыр через 10 лет изменения произойдут с 30% арктических экосистем. Дополнительную нагрузку на природу будет создавать промышленное освоение северных территорий. Среди изменений, которые произойдут в регионе, более ранний приход весны и таяние снежного покрова, более поздний ледостав на реках и в море, замена одних видов растений другими. Крупные копытные могут голодать из-за отсутствия растительности или появления весной поверх нее наста, а морским млекопитающим, напротив, будет не хватать ледяного покрова, чтобы охотиться вдали от берега.