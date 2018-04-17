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WWF поможет сохранить культуру коренных народов Севера в условиях изменения климата
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WWF поможет сохранить культуру коренных народов Севера в условиях изменения климата 

ТАСС 45 минут назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. WWF России объявило о начале семилетнего проекта по сохранению традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Чукотки, Ненецкого автономного округа, а также Таймыра и Эвенкии (Красноярский край) в условиях изменения климата. Сообщение об этом было опубликовано на сайте WWF России во вторник.
"Именно традиционный уклад северян, включая оленеводство, охоту, рыбалку и собирательство, будет подвержен изменениям при изменении природных условий, так как в большой степени зависит от качества окружающей среды и сохранности животного и растительного мира", — говорится в сообщении WWF.
По оценкам WWF, только на полуострове Таймыр через 10 лет изменения произойдут с 30% арктических экосистем. Дополнительную нагрузку на природу будет создавать промышленное освоение северных территорий. Среди изменений, которые произойдут в регионе, более ранний приход весны и таяние снежного покрова, более поздний ледостав на реках и в море, замена одних видов растений другими. Крупные копытные могут голодать из-за отсутствия растительности или появления весной поверх нее наста, а морским млекопитающим, напротив, будет не хватать ледяного покрова, чтобы охотиться вдали от берега.
В рамках проекта специалисты WWF надеются в партнерстве с государственными органами, неправительственными организациями и местными жителями уже в начале 2019 года получить карту наиболее уязвимых территорий. Также в этот период планируется создать схему развития в регионах особо охраняемых природных территорий и адаптации местных сообществ к новым условиям. Особое внимание планируется уделить сохранению популяции дикого северного оленя на Таймыре и в Якутии. Предложения, планы и схема будут представлены на региональном и федеральном уровне для включения в государственные стратегии развития субъектов и РФ.
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