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21 апреля в КЦ «Внуково» пройдёт акция «Помоги своей планете»
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21 апреля в КЦ «Внуково» пройдёт акция «Помоги своей планете» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В эту субботу на площади Культурного центра «Внуково» пройдет общественная акция «Помоги своей планете», посвященная Дню экологических знаний.
Глобальная проблема экологии сегодня коснулась всех стран и континентов. Загрязнение окружающей среды, глобальное потепление и таяние арктических ледников, исчезновение многих видов растений и животных, опустение недр — следствия воздействия человека на окружающую среду. Напомним, что с целью привлечь внимание к наиболее актуальным проблемам и повысить ответственность каждого за будущее нашей планеты, 15 апреля отмечается День экологических знаний.
В рамках Акции пройдет экологическая викторина, мастер-класс «Зеленая планета», развлекательная программа и общегородской субботник. Каждый участник поможет сохранитьприроду своего района, чтобы улучшить экологическую ситуацию.
В 10:30 — открытие мотосезона 2018! На площадь Культурного центра «Внуково» приедут специальные гости — Всероссийский мотоклуб «Ночные волки» отделение НВ Солнцево.
Начало в 10:00. Телефон для справок: 8 (495) 736-23-82, Олеся Панченко.
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