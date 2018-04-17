Ростовчан приглашают на фестиваль цветения тюльпанов 

В субботу, 21 апреля, в седьмой раз в Орловском районе пройдет фестиваль экологического туризма «Воспетая степь». Он приурочен к цветению степных тюльпанов и ирисов. Согласно данным аналитического агентства «ТурСтат», он занимает 8 место в рейтинге лучших фестивалей и праздников весны в регионах страны.
Для гостей представляют две площадки. На одной из них проходит выступление творческих коллективов, она будет работать в 3 км от визит-центра государственного природного биосферного заповедника «Ростовский». На другой будут проводиться экскурсии.
Также на фестивале муниципалитеты Дона покажут самые интересные культурно-творческие направления дополнительного экологического образования. Организаторами фестиваля выступают правительство Ростовской области, министерство природных ресурсов и экологии донского региона, департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций области, ассоциация «Живая природа степи», государственный природный биосферный заповедник «Ростовский», а также администрация Орловского района.