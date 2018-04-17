Ростовчан приглашают на фестиваль цветения тюльпанов

В субботу, 21 апреля, в седьмой раз в Орловском районе пройдет фестиваль экологического туризма «Воспетая степь». Он приурочен к цветению степных тюльпанов и ирисов. Согласно данным аналитического агентства «ТурСтат», он занимает 8 место в рейтинге лучших фестивалей и праздников весны в регионах страны.

Для гостей представляют две площадки. На одной из них проходит выступление творческих коллективов, она будет работать в 3 км от визит-центра государственного природного биосферного заповедника «Ростовский». На другой будут проводиться экскурсии.