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Ростовчан приглашают на фестиваль цветения тюльпанов
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Ростовчан приглашают на фестиваль цветения тюльпанов 

Деловое сообщество 1 час назад
В субботу, 21 апреля, в седьмой раз в Орловском районе пройдет фестиваль экологического туризма «Воспетая степь». Он приурочен к цветению степных тюльпанов и ирисов. Согласно данным аналитического агентства «ТурСтат», он занимает 8 место в рейтинге лучших фестивалей и праздников весны в регионах страны.
Для гостей представляют две площадки. На одной из них проходит выступление творческих коллективов, она будет работать в 3 км от визит-центра государственного природного биосферного заповедника «Ростовский». На другой будут проводиться экскурсии.
Также на фестивале муниципалитеты Дона покажут самые интересные культурно-творческие направления дополнительного экологического образования. Организаторами фестиваля выступают правительство Ростовской области, министерство природных ресурсов и экологии донского региона, департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций области, ассоциация «Живая природа степи», государственный природный биосферный заповедник «Ростовский», а также администрация Орловского района.
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