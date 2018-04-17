Заявки, поступившие на конкурс по отбору регионального оператора в сфере коммунальных отходов, рассмотрены комиссией

16 апреля в департаменте окружающей среды и природопользования Ярославской области прошло второе заседание конкурсной комиссии, созданной в целях проведения отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Специалисты провели оценку поступивших заявок на соответствие требованиям федерального законодательства и документации об отборе, утвержденной приказом департамента окружающей среды и природопользования.

— По результатам рассмотрения заявок у конкурсной комиссии возникла необходимость в дополнительной информации в отношении представленных документов, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков . — Принято решение о направлении запросов в уполномоченные органы государственной власти с целью подтверждения документов и материалов, представленных заявителями в составе заявок на участие в конкурсном отборе.

С учетом полученных сведений на очередном заседании комиссии, которое состоится 19 апреля, будут приняты решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ярославской области.