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Заявки, поступившие на конкурс по отбору регионального оператора в сфере коммунальных отходов, рассмотрены комиссией
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Заявки, поступившие на конкурс по отбору регионального оператора в сфере коммунальных отходов, рассмотрены комиссией 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
16 апреля в департаменте окружающей среды и природопользования Ярославской области прошло второе заседание конкурсной комиссии, созданной в целях проведения отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Специалисты провели оценку поступивших заявок на соответствие требованиям федерального законодательства и документации об отборе, утвержденной приказом департамента окружающей среды и природопользования.
— По результатам рассмотрения заявок у конкурсной комиссии возникла необходимость в дополнительной информации в отношении представленных документов, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. — Принято решение о направлении запросов в уполномоченные органы государственной власти с целью подтверждения документов и материалов, представленных заявителями в составе заявок на участие в конкурсном отборе.
С учетом полученных сведений на очередном заседании комиссии, которое состоится 19 апреля, будут приняты решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ярославской области.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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