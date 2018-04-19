«ЕвроХим-ВолгаКалий» создаст свою лабораторию экологического контроля

«ЕвроХим-ВолгаКалий» планирует создать собственную лабораторию экологического контроля. Пока компания прибегает к помощи наиболее авторитетных исследовательских учреждений региона.

С 1 по 29 марта аккредитованная лаборатория радиационного контроля и физических факторов ФБУЗ ЦГиЭ в Волгоградской области провела исследование природных радионуклеидов в минеральном сырье, которое будет впоследствии использоваться предприятием для производства сильвина и конечного продукта — хлористого калия. Специалисты выяснили, что активность веществ находится в норме и соответствует СанПиНу. Подобные радиологические исследования проводились и в 2016 году АО «Титан-Изотоп». Они также показали, что вещества безопасны.

«Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», как экологически безопасное производство, и предприятие, обязанное обеспечивать создание безопасных условий труда для работников, обеспечивает проведение подобных исследований один раз в год», — отметили в пресс-службе предприятия.

Регулярный экологический мониторинг — важная часть программы природосбережения, реализуемой в компании. Впервые анализы состояния окружающей среды проводились еще на стадии подготовки проекта строительства Гремячинского ГОКа в 2006 — 2007 годах. С тех пор специализированные аккредитованные лаборатории осуществляли заборы и последующие анализы проб воздуха, почвы, воды из поверхностных источников. Данные мониторинга доказывают, что содержание химических веществ в районе лицензионного участка недр Гремячинского месторождения не превышает установленных норм. Строгое следование высоким стандартам промышленной и экологической безопасности производства входит в число первоочередных приоритетов компании.