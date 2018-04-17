Типография из Подмосковья нарушала природоохранное законодательство

Прокурорская проверка показала, что организация эксплуатирует источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в отсутствие соответствующего разрешения. Также в организации не разработана программа производственного контроля и имеются нарушения законодательства об отходах производства и потребления.