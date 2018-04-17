Типография из Подмосковья нарушала природоохранное законодательство 

Прокурорская проверка показала, что организация эксплуатирует источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в отсутствие соответствующего разрешения. Также в организации не разработана программа производственного контроля и имеются нарушения законодательства об отходах производства и потребления.
Постановлениями прокуратуры ООО «Типография „ИМИДЖ-ПРЕСС“ и её руководитель привлечены к административной ответственности по ст. 8.1. КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), ст. 8.21. КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха) и ст. 9.2. КоАП Московской области (нарушение порядка ведения кадастра отходов Московской области) в виде штрафов на общую сумму 260 тыс. рублей.