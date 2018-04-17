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Новый подход к привычным субботникам: стартовали «Зеленые команды» Coca-Cola HBC Россия
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Новый подход к привычным субботникам: стартовали «Зеленые команды» Coca-Cola HBC Россия 

HR-tv.ru 38 минут назад
Фото: HR-tv.ru
В 2018 году традиционные городские субботники в России пройдут в новом формате. В 12 городах России, где на этой неделе стартуют «Зеленые команды» компании Coca-Cola HBC Россия, часть собранных отходов отправится на переработку. Такой подход принят в соответствии с новой экологической стратегией компании: к 2025 году система Coca-Cola намерена полностью перейти на перерабатываемую упаковку, а к 2030 году планирует собирать и передавать на переработку весь объем упаковки, выпущенной компанией на рынок.
Уже сейчас компания двигается в направлении реализации этого нового подхода. В рамках программы по популяризации раздельного сбора отходов в России «Разделяй с нами» с ноября 2016 года до конца 2017 года система Coca-Cola в России отправила на переработку почти 30 тысяч тонн отходов различной упаковки. В 25 городах РФ установлены более 2,5 тыс. контейнеров. Общий охват просветительской части программы на сегодняшний день превысил 720 тысяч человек.
«Я верю, что корпоративная социальная ответственность — это идеология, присущая зрелому бизнесу. Для нас это не направление деятельности, а подход к формированию стратегии, своего рода ориентир того, какой мы хотим видеть нашу компанию. Одним из ключевых направлений работы в области КСО мы считаем инициативы по защите окружающей среды и правильному обращению с отходами. Сотрудники компании также разделяют эти ценности. Многие приходят на эко-субботники «Зеленые команды» всей семьей, помогая делать свои города чище», — отметила Алиса Васильева, менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами Coca-Cola HBC Россия.
За 15 лет реализации проекта «Зеленые команды» в благоустройстве городских территорий по всей стране приняли участие более 60 тысяч человек, и каждый год количество волонтеров, небезразличных к окружающей среде, растет. За эти годы на эко-субботниках собрано более 1800 тонн отходов.
Фото Pixabay
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