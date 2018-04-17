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Ртутьсодержащие отходы можно будет сдать в Петрозаводске
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Ртутьсодержащие отходы можно будет сдать в Петрозаводске 

Карельские вести 35 минут назад
Фото: Карельские вести
Акция по сбору пройдет в ближайший четверг, 19 апреля.
В этот четверг, 19 апреля, в Петрозаводске состоится очередной сбор ртутьсодержащих отходов на утилизацию, сообщает мэрия карельской столицы.
В столице Карелии продолжает работу передвижной пункт сбора ртутьсодержащих отходов. «Экомобиль» принимает не более 5 штук от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией,
— говорится в сообщение.
Как сдавать:
— собрать до 5 предметов с ртутью (5 ламп/ 4 лампы + 1 градусник/ 5 градусников и т.п.);
— упаковать их, чтобы не разбились в машине (завернуть в картон/ пакет/ ткань);
— выбрать удобную для себя точку в графике движения «Экомобиля»;
— принести лампы в «Экомобиль».
В Петрозаводске сбором и вывозом по договору с Администрацией города занимается ООО «Экологическое предприятие „Меркурий“. Автомобиль „Газель“, снабженный надписью о сборе ртутьсодержащих отходов, выезжает в районы города.
Администрация Петрозаводска обращается к жителям города с просьбой не упустить свой шанс сделать свой вклад в дело охраны природы — утилизировать отработавшие свой срок лампы и термометры правильно.
Подробности в группе в социальной сети „Вконтакте“.
По материалам: ptzgovorit.ru
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