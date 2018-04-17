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Компанию-оператора полигона «Ядрово» оштрафовали за разлив фильтрата и загрязнение реки
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Компанию-оператора полигона «Ядрово» оштрафовали за разлив фильтрата и загрязнение реки 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Сотрудники минэкологии в рамках надзорной деятельности привлекли к ответственности ООО «Ядрово». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.
16 апреля инспекторы министерства вручили постановление представителю ООО «Ядрово» о наложении штрафа по статье 8.2 Кодекса об административных нарушениях РФ, а также выдали предписание об устранении нарушений.
В министерстве отмечают, что компания-оператор допустила многочисленные нарушения природоохранного законодательства и правил обращения с отходами. Одно из основных нарушений — разлив фильтрата и попадание его в почву, что повлекло к тому же загрязнение реки Городни.
Для расчёта ущерба, проведён анализ проб почв и воды реки Городни. Сумма ущерба будет предъявлена после экспертизы.
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