Компанию-оператора полигона «Ядрово» оштрафовали за разлив фильтрата и загрязнение реки

Сотрудники минэкологии в рамках надзорной деятельности привлекли к ответственности ООО «Ядрово». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

16 апреля инспекторы министерства вручили постановление представителю ООО «Ядрово» о наложении штрафа по статье 8.2 Кодекса об административных нарушениях РФ , а также выдали предписание об устранении нарушений.

В министерстве отмечают, что компания-оператор допустила многочисленные нарушения природоохранного законодательства и правил обращения с отходами. Одно из основных нарушений — разлив фильтрата и попадание его в почву, что повлекло к тому же загрязнение реки Городни.

Для расчёта ущерба, проведён анализ проб почв и воды реки Городни. Сумма ущерба будет предъявлена после экспертизы.