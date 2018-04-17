В Госдуме ждут от правительства пакет проектов об экологической информации

"Запрос на экологическую информацию в обществе огромный. Уже пора на законодательном уровне определиться, какую информацию люди вправе знать, что должно быть выложено в открытом доступе в интернете, какая ответственность за сокрытие или недостоверные сведения. Депутаты Госдумы вместе с экспертами готовятся к рассмотрению такого закона", — рассказала Тимофеева РИА Новости.

Парламентарий пояснила, что сейчас идет поиск вместе с экспертами ответов на вопросы о том, какую информацию считать экологической, в каком виде она должна доноситься до населения.

"Закон об экологической информации должен был появиться еще в прошлом году. Есть соответствующее поручение президента правительству РФ. Но законопроект застрял в чиновничьих кабинетах и до сих пор не внесен в Госдуму", — сказала она.

Тимофеева пояснила, что сейчас законопроект находится на этапе обсуждения в правительстве и в скором времени его внесение ожидают и в Госдуме.

"В законе будет необходимо четко определить, что такое «экологическая информация». Правительство будет утверждать своим подзаконным актом конкретный перечень. Вокруг него, скорее всего, будут основные споры. Кроме того, предстоит определить объем информации и регулярность ее обновления. У нас уже есть ежегодный государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации ", — сказала она.

Но по этому докладу, подчеркнула политик, россияне могут узнать, как обстояли дела в 2016 году, полтора или два года назад. Однако некоторые показатели нужно мониторить в режиме реального времени или хотя бы в ежемесячном режиме, считает вице-спикер Госдумы.

"Эксперты предупреждают нас, что полномасштабный мониторинг экологической ситуации потребует финансовых ресурсов. Это понятно. Но с чего хочется начать немедленно — предоставить доступ населению к той информации, которая уже собирается, но по разным причинам остается в ведомственных кабинетах. Если эта информация не представляет из себя никакой государственной тайны, она должна быть в открытом доступе, в интернете", — пояснила Тимофеева.

Парламентарий уверена, что в таком случае будет возможность не только информировать людей о состоянии экологии, но и усилить общественный контроль за ситуацией.

Тимофеева также сообщила агентству, что правительственный пакет законопроектов предусматривает изменения в законе «Об охране окружающей среды» и поправки в КоАП.

"Кроме того, мы готовимся к тому, что одновременно с законопроектом об экологической информации будем рассматривать отдельным законопроектом поправки в КоАП. За сокрытие или вранье должна быть ответственность", — заключила политик.