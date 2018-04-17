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В Госдуме ждут от правительства пакет проектов об экологической информации
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В Госдуме ждут от правительства пакет проектов об экологической информации 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Госдуме ждут внесения пакета законопроектов от правительства РФ об экологической информации, ожидается, что изменения будут внесены не только в закон «Об охране окружающей среды», но и в КоАП, заявила вице-спикер Госдумы от "Единой России" Ольга Тимофеева.
"Запрос на экологическую информацию в обществе огромный. Уже пора на законодательном уровне определиться, какую информацию люди вправе знать, что должно быть выложено в открытом доступе в интернете, какая ответственность за сокрытие или недостоверные сведения. Депутаты Госдумы вместе с экспертами готовятся к рассмотрению такого закона", — рассказала Тимофеева РИА Новости.
Парламентарий пояснила, что сейчас идет поиск вместе с экспертами ответов на вопросы о том, какую информацию считать экологической, в каком виде она должна доноситься до населения.
"Закон об экологической информации должен был появиться еще в прошлом году. Есть соответствующее поручение президента правительству РФ. Но законопроект застрял в чиновничьих кабинетах и до сих пор не внесен в Госдуму", — сказала она.
Тимофеева пояснила, что сейчас законопроект находится на этапе обсуждения в правительстве и в скором времени его внесение ожидают и в Госдуме.
"В законе будет необходимо четко определить, что такое «экологическая информация». Правительство будет утверждать своим подзаконным актом конкретный перечень. Вокруг него, скорее всего, будут основные споры. Кроме того, предстоит определить объем информации и регулярность ее обновления. У нас уже есть ежегодный государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации", — сказала она.
Но по этому докладу, подчеркнула политик, россияне могут узнать, как обстояли дела в 2016 году, полтора или два года назад. Однако некоторые показатели нужно мониторить в режиме реального времени или хотя бы в ежемесячном режиме, считает вице-спикер Госдумы.
"Эксперты предупреждают нас, что полномасштабный мониторинг экологической ситуации потребует финансовых ресурсов. Это понятно. Но с чего хочется начать немедленно — предоставить доступ населению к той информации, которая уже собирается, но по разным причинам остается в ведомственных кабинетах. Если эта информация не представляет из себя никакой государственной тайны, она должна быть в открытом доступе, в интернете", — пояснила Тимофеева.
Парламентарий уверена, что в таком случае будет возможность не только информировать людей о состоянии экологии, но и усилить общественный контроль за ситуацией.
Тимофеева также сообщила агентству, что правительственный пакет законопроектов предусматривает изменения в законе «Об охране окружающей среды» и поправки в КоАП.
"Кроме того, мы готовимся к тому, что одновременно с законопроектом об экологической информации будем рассматривать отдельным законопроектом поправки в КоАП. За сокрытие или вранье должна быть ответственность", — заключила политик.
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