Кемеровское предприятие начнет выпускать флексу

Кемеровское предприятие сможет выпускать три вида этого сырья. Полимерные гранулы и измельченную пластмассу получают из переработанных пластиковых бутылок, наклеек и крышечек. Преимущественно флекса пользуется спросом у производителей пластиковой тары, также из нее производят синтепон, стрипхолдеры и многое другое.

«Полимер-Вектор» единственное предприятие в Кузбассе, которое обладает полным циклом переработки полимерных отходов. В контексте развития сбора и сортировки пластиковых отходов производство флексы позволит не только увеличить доходы предприятия, но и улучшить экологическую обстановку в регионе.