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Кемеровское предприятие начнет выпускать флексу
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Кемеровское предприятие начнет выпускать флексу 

ИнформУпак 1 час назад
Кемеровское предприятие сможет выпускать три вида этого сырья. Полимерные гранулы и измельченную пластмассу получают из переработанных пластиковых бутылок, наклеек и крышечек. Преимущественно флекса пользуется спросом у производителей пластиковой тары, также из нее производят синтепон, стрипхолдеры и многое другое.
«Полимер-Вектор» единственное предприятие в Кузбассе, которое обладает полным циклом переработки полимерных отходов. В контексте развития сбора и сортировки пластиковых отходов производство флексы позволит не только увеличить доходы предприятия, но и улучшить экологическую обстановку в регионе.
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