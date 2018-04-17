Мусорная свалка «Красный Бор» ждёт денег

Совет Федерации займётся мусором. Да не простым — химическим и очень опасным. Во вторник, 17 апреля, в верхней палате пройдёт совещание по поводу безопасности полигона «Красный Бор», что под Санкт-Петербургом

Ситуация там патовая: 40 лет на полигон со всех соседних регионов, включая Прибалтику, свозили всевозможные химикаты, нефтепродукты, лакокрасочные материалы, просроченные и некачественные лекарства, отходы химических производств — в общем, отраву. Теперь карты заполнены, свалка закрыта и представляет опасность. Но на рекультивацию денег у Санкт-Петербурга, который владеет полигоном, не хватит никогда — без помощи федерального Центра не обойтись. Уже несколько лет депутаты от Северной столицы и Ленинградской области взывают: раз проблему создавали всем миром, то давайте всем миром и решать. Итогом этих просьб и станет совещание в Совете Федерации.

А пока в «Красном Бору», как и каждую весну, аврал: идёт борьба с тающим снегом, который проникает в котлованы, из-за чего те переполняются. Ядовитая жижа грозит вылиться наружу — такое уже бывало прежде и не раз. Но вот уже два года на двух открытых картах для жидких отходов используют покров: прямо на химикаты настилают деревянные понтоны, а поверх них — плёнку, не пускающую талые и дождевые воды внутрь.

Сейчас обогреватели растапливают за час 25 кубометров снега и наледи на плёнках, а насосы тут же откачивают воду в очистные бассейны. Благодаря этому в карты уже не попало 40 тысяч кубов талого снега. Кроме того, петербургский комитет по экологии сообщил, что сотрудники полигона прочистили Обводной и внутренние каналы, проверили контрольную аппаратуру, следящую за уровнем жидкости в бассейнах, провели профилактику задвижек и насосов. На всякий случай создан запас глины, чтобы при необходимости нарастить дамбы, окружающие карты.

Директор полигона Алексей Трутнев отчитался, что со времени последней протечки, случившейся в марте 2016 года, сделано немало: кроме очистки каналов и замены фильтров очистных сооружений, создана новая система безопасности от проникновения на объект посторонних. Установлены датчики движения, освещение, видеокамеры.

За пару лет экологическая ситуация действительно улучшилась, хотя проблема ядовитых испарений не исчезла: жители близлежащих сёл, как и раньше, страдают от удушливого запаха. Недавние исследования экологов внушают лишь очень острожный оптимизм: стало почище, но всё же, как сообщил комитет по природным ресурсам правительства Ленобласти, река Тосно ниже полигона остаётся грязной, ручей Большой Ижорец очень грязным. За двое суток в его воде умерла половина рачков дафний, используемых как биоиндикатор.

Сейчас Петербург вкладывает средства в обслуживание полигона, усиливает обваловку, чтобы минимизировать вероятность выбросов, но в целом это не решает проблему.

В этом году Петербург выделил на содержание «Красного Бора» 206 миллионов рублей. Этого хватит на поддержание полигона в существующем состоянии, но недостаточно, чтобы решить ядовитую проблему. Нынешний способ ликвидации химикатов — обезвоживание и сжигание осадка в печах — признан неэффективным и опасным из-за выбросов в атмосферу. Так что печи разобрали, и теперь специалисты ищут новые методы.

«Сейчас Петербург вкладывает средства в обслуживание полигона, усиливает обваловку, чтобы минимизировать вероятность выбросов, но в целом это не решает проблему, — считает депутат Госдумы Михаил Романов , в округ которого входит дышащее красноборскими испарениями Колпино . — Территорию надо рекультивировать. Но с точки зрения нынешнего законодательства путь, выбранный Петербургом, — включение в федеральную целевую программу «Ликвидация накопленного экологического ущерба», — невозможен. Дело в том, что для этого земля полигона должна принадлежать городу, а она федеральная, город её арендует. При этом сама территория находится в Ленинградской области».

На многочисленных совещаниях чиновники, депутаты и экологи уже пришли к выводу, что законодательство в этой части надо менять.

«Пока же нужно включать «Красный Бор» в другую целевую программу — «Чистая страна», — полагает Романов. — При этом не стоит отказываться и от идеи министра природных ресурсов и экологии Сергея Доноского, который привлекает финских экологов. Те уже отобрали пробы на полигоне, сейчас их исследуют, чтобы найти способы обезвреживания опасных веществ. Нужно найти технологию и под неё уже искать деньги в федеральном бюджете».

Справка

Полигон ядовитых отходов «Красный Бор» находится в четырёх километрах от Колпинского района Петербурга, в 30 километрах от центра города и в двух — от села Никольское

Полигон открыт в 1969 году для токсичных отходов 1-4-х классов опасности. На 73 гектарах размещено 70 карт, из которых 65 уже захоронены — засыпаны кембрийской глиной. Пять карт открыты, из них две — для жидких отходов, они самые опасные.

На полигоне накоплено свыше двух миллионов тонн высокотоксичных химикатов. Жидкость в картах — это смесь реактивов, состав которой неизвестен.

В 2014 году полигон переполнился и официально прекратил приём новых отходов.