В Орле посчитали сколько горожан примут участие в «генеральной уборке»

По информации пресс-службы правительства Орловской области, в экологическом двухмесячнике примут участие около 80 тысяч жителей Орла.

На заседании оргкомитета по подготовке и проведению в Орловской области экологического двухмесячника, экологического субботника, общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности — 2018» были озвучены такие данные.

Администрация Орла сообщила, что в мероприятиях примут участие более 2 тыс. трудовых коллективов и 104 коллектива школ. Всего в работах планируется задействовать порядка 80 тыс. человек.

Главам муниципальных образований рекомендовано подготовить детальные планы уборки территорий. Особое внимание уделят лесам, лесопарковым зонам, воинским захоронениям, береговым полосам. Также будут убраны несанкционированные свалки.

Органы местного самоуправления проведут инвентаризацию лесных полос с их последующей очисткой от валежник