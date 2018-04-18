Тонны мертвой рыбы всплыли в озере под Челябинском: видео

Огромное количество рыбы всплыло на поверхность озера Шугуняк во время таяния льда. Причины экологической катастрофы выясняются.

Десятки тонн мертвой рыбы обнаружены на озере Шугуняк в Челябинской области . Трупами окуней и чабаков усеян весь берег. Об экологической катастрофе стало известно только сейчас, когда начал сходить лед, и рыба всплыла на поверхность.

Там, где лед растаял, кружат чайки, они подбирают останки падали. Жители поселка считают, что мертвую рыбу похоронил под толщей льда директор местного рыбокомбината. Таким образом предприятие избавилось от остатков нереализованной продукции. Активисты утверждают, что погибли окуни и чабаки, которые не водятся в озере Шугуняк, в водоеме якобы обитают только караси и карпы.

В местной администрации предположили, что рыба погибла из-за недостатка кислорода, когда озеро покрылось льдом. Когда лед растаял, она всплыла. Также чиновники не исключают версию отравления рыбы человеком.