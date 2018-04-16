Власти прокомментировали информацию о найденных черепах свиных голов в пойме реки в Приморье

Виновных обещают найти.

На место обнаружения черепов свиных голов в пойме реки Кневичанки выехали специалисты отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа (АГО), сообщает пресс-служба городской администрации.

«Они определили, что, действительно, на водном объекте и побережье был произведен сброс биологических отходов после мясной переработки, которые вывозились, возможно, в мешках, было определено приблизительное количество. По мнению специалистов ветеринарной службы, по их компетенции мероприятий нет, тем не менее, они обследуют те предприятия, которые занимаются мясопереработкой», — говорится в сообщении.

Всю информация по факту сброса биологических отходов передали в Росприроднадзор, поскольку пойма реки Кневичанки — это федеральная собственность. Также информация передана в ОМВД по городу Артему для проведения рейдовых мероприятий по перевозке биологических отходов и по выяснению виновных лиц, причастных к этому.

По словам специалистов, для водных ресурсов это ощутимый ущерб и неблагоприятное явление. «В реке водится рыба, которая может быть источником распространения инфекции, так же, как и птицы, что чревато последствиями. Спасибо жителям за гражданскую позицию, которые не остались равнодушны и сообщили об обнаруженной находке», — рассказали в городской администрации.