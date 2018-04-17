Власти Одинцова объяснили размещение мусора на территории промзоны

Площадка с мусором в промзоне подмосковного Одинцова, которую жители приняли за стихийную свалку, на самом деле является временным местом хранения отходов на пути от контейнеров во дворах до полигонов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы администрации Одинцова.

Ранее местные жители пожаловались на несанкционированную свалку в Одинцове. По их мнению, компания «Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство» свозит мусор на хранение в промзону в связи с закрытием полигона ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе.

«По адресу: улица Транспортный проезд, 33а находится перевалочная база «Одинцовского коммунального хозяйства и благоустройства» (открытое акционерное общество — ред.). Она работает с 2016 года. На эту временную площадку свозится бытовой мусор из контейнеров, размещенных во дворах Одинцова. Далее эти отходы оперативно грузятся во вместительные мусоровозы и вывозятся на полигоны. Так выстроена логистика коммунальных служб», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из-за перегрузки подмосковных полигонов ТБО на перевалочной базе к середине апреля скопилось значительное количество отходов, но в настоящий момент работа с полигонами налажена и в течение недели все навалы мусора будут ликвидированы.